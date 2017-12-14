İsrail savaş ilan etti! 'Taş devrine çevireceğiz'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı ülkesine davet ederek gündem olan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'ın Lübnan'da füze tesisi inşa ettiğini ileri sürerek söz konusu yeri vuracaklarını ilan etti.

Suudi Arabistan'ın online haber portalı Elaph'a konuşan Katz, "İran'ın Lübnan'da gelişmiş bir füze tesisi inşa ediyor olduğunu biliyoruz ve üstüne basarak vurgulamak istiyorum bu bizim kırmızı çizgimiz. Her ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz" dedi.

İstihbarat bakanı Katz, İran'ın bölgede neler yaptığını İsrail'in çok iyi bildiğini savunarak "Evet, askeri harekata girişip onlara engel olacağız, tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak, bu kez tüm Lübnan hedef alınacak" ifadesini kullandı.

Röportajda İsrail'in 2006'daki savaşta Hizbullah'a karşı yenilerek Lübnan'dan geri çekilmek zorunda kalması da gündeme geldi. 11 yıl önce yaşananları bir piknikle karşılaştıran Katz, "Size söylüyorum, Lübnan'ı taş devrine çevireceğiz" diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki tüm operasyonlarının arkasındaki isim olan İstihbarat Bakanı Katz, Lübnan'a savurduğu tehditlerin ardından ülkesinin savaş istemediğini savundu.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla rüzgarı arkasına alan İsrail, bir haftadır onlarca Filistinli'yi gözaltına aldı ve protesto gösterilerine sert şekilde müdahale ediyor.

Suriye'de devam eden iç savaşta defalarca birçok hedefe saldırı düzenleyen Tel Avivyönetimi, şimdi gözünü Lübnan'a dikmiş gibi görünüyor.

Ortadoğu'da ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran arasında devam eden savaşta İsrail beklendiği gibi Suudi Arabistan'ın yanında saf tutuyor. Suudi Arabistan İsrail'i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu'da İran'ın güçlenmesini bölgesel konjonktür içerisinde kendi menfaatleri için istemiyor.

Geçen ay yine Elaph internet sitesinde İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un röportajının yayımlanması, dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. Bu şaşkınlığın gerekçesi, ilk kez yüksek rütbeli bir İsrailli askerin Suudi Arabistan'daki bir yayın organına konuşmasıydı.

Tahran yönetimini bölgedeki gerçek ve en büyük tehdit olarak nitelendiren Eisenkot, İran'a karşı Riyad'la tam mutabakat içinde olduklarını söylemişti. (Milliyet)