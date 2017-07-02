İsrail’de eski Başbakan hapisten çıktı

Olmert Ticaret Bakanlığı ve Kudüs Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunduğu dönemde rüşvet ve adaleti engelleme suçlarından mahkûm olmuş ve 2016 yılda hapis cezasına çaptırılmıştı.

Ehud Olmert, hapse giren ilk İsrail Başbakanı olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

2006 yılında Başbakan seçilen Olmert, üç yıl sonra polis tarafından yöneltilen suçlamaları takiben görevinden ayrılmıştı.

71 yaşındaki Olmert, Maasiyahu Hapishanesi’nden ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.