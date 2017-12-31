İsrail’de füze paniği

Sirenler 4 ayrı yerleşim noktasında çaldı. İsrail hava savunma sistemi, Gazze’den gelen 3 roketten ikisini havada imha etti. Üçüncü roket ise bir binanın yakınlarına düştü.

Yetkililer, maddi hasar oluştuğunu bildirirken, ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Öte yandan, İsrail makamları, Filistin’in en küçük tutuklusu 14 yaşındaki Melek el-Galiz’i yaklaşık 7 ay süren hapis cezasının ardından serbest bıraktı.