İsrail’de füze paniği
Gazze’den İsrail’e atılan füzeler nedeniyle sirenler çalınca bir askerin anma töreninde toplanan İsrailliler panik halinde kendilerini yere attı. O anlar kameralara da yansıdı.
31/12/2017
Sirenler 4 ayrı yerleşim noktasında çaldı. İsrail hava savunma sistemi, Gazze’den gelen 3 roketten ikisini havada imha etti. Üçüncü roket ise bir binanın yakınlarına düştü.
Yetkililer, maddi hasar oluştuğunu bildirirken, ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.
Öte yandan, İsrail makamları, Filistin’in en küçük tutuklusu 14 yaşındaki Melek el-Galiz’i yaklaşık 7 ay süren hapis cezasının ardından serbest bıraktı.