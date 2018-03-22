İsrail’den itiraf: Nükleer reaktörü biz vurduk

İsrail ordusu, 11 yıl önce Suriye’de inşa edilen nükleer santrali vurduklarını ilk kez açıkladı. Tehdit mesajı gibi itirafta “İsrail’i tehdit eden bölge ülkeleri ders çıkarsın” denildi

İsrail ordusu, 2007'de Suriye'nin Deyr ez-Zor şehrinde yapımı tamamlanmak üzere olan bir nükleer reaktörü bombaladığı itiraf etti. 11 yıl sonra gelen itirafta, Şam yönetiminin nükleer silaha sahip olmasının İsrail'i tehdit edeceği, dolayısıyla Dey ez-Zor'daki tesisin savaş uçaklarıyla yok edildiği dünyaya duyurdu.

İsrail Genel Kurmay Başkanı Gadi Ezienkot "2007'deki nükleer reaktör saldırısından çıkarılması gereken ders, İsrail'in bölgede kendisine tehdit oluşturacak herhangi bir yapıya izin vermeyeceğidir" ifadelerini kullandı. Ülke basınında yer alan haberlere göre başkent Şam'ın 450 kilometre kuzeyinde bulunan tesise 4 adet F-16, 4 adet de F-15 savaş gönderildi ve dört saatlik bombardıman sonucu El Kubar isimli tesis kullanılamaz hâle getirildi.

Aralarında eski ABD Başkanı George W. Bush'un da bulunduğu isimler, söz konusu saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini söylese de Tel Aviv yönetimi bu konuda sessizliğini koruyordu. İsrailli yetkililer ise Suriye rejiminin, Kuzey Kore'nin yardımıyla santralin inşasını tamamlamak üzere olduğunu ve 2007 sonunda bölgedeki nükleer faaliyetin başlamasının planlandığını öne sürdü.



"SIRADA İRAN"

İtirafın zamanlaması da İsrail'in eski başbakanı Ehud Olmert'in anılarının yayımlanmasından hemen önceye denk gelmesi açısından dikkat çekti. Olmert'in, kitabında şimdiye kadar teyid edilmemiş birçok olaydan bahsettiği konuşuluyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman "Son yıllarda düşmanlarımızın şevki arttı ancak İsrail ordusunun gücü de arttı" derken, İstihbarat Bakanı İsrael Katz "İsrail'i tehdit eden ülkelerin eline nükleer silah geçmesine izin vermeyeceğiz. O dönem Suriye'ydi, şimdi İran" açıklamasında bulundu.