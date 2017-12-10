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İsrail'den protestolarla ilgili açıklama

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından Filistinlilerin başlattığı protestoların, yakın zamanda sona ermesini ümit ettiğini söyledi.

10/12/2017

İsrail'den protestolarla ilgili açıklama
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Umarım her şey sakinleşir ve normal hayatımıza protestolar ve şiddet olayları olmadan devam ederiz" diye konuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli eylemciler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. 

Çatışmalarda 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 700'den fazla Filistinli de yaralanmıştı. 

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında da 2 Filistinli yaşamını yitirmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.



TAGS: İsrail, protesto, açıklama, filistin, haber, kıbrıs
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