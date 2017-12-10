İsrail'den protestolarla ilgili açıklama

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Umarım her şey sakinleşir ve normal hayatımıza protestolar ve şiddet olayları olmadan devam ederiz" diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinli eylemciler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.



Çatışmalarda 2 Filistinli yaşamını yitirmiş, 700'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında da 2 Filistinli yaşamını yitirmiş ve onlarca kişi yaralanmıştı.