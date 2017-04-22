İsrail’den Suriye hava saldırısı!

İsrail uçakları Kuneytra'daki Suriye birliklerine füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriyeli askeri kaynak, “İsrail’e ait düşman uçakları, yerel saatle 18:45’de, işgal altındaki Golan tepelerine yakın bir bölgeden ordumuzun bulunduğu noktalara iki füze fırlatmıştır. Saldırı, maddi hasara neden oldu” dedi.

Sputnik’in haberine göre saldırı, Suriye ordusunun teröristleri Kuneytra’da püskürtmekte olduğu bir sırada gerçekleşti. Suriyeli askeri kaynak, “Bu eylemler, Silahlı Kuvvetleri’in İsrail’e yakın terörist gruplarla mücadelesini durdurmayacak” ifadelerini kullandı.

İsrail son olarak 17 Mart’ta bir saldırı gerçekleştirmiş ve bölgedeki tansiyon yükselmişti.