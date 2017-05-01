İstanbul'da 1 Mayıs için yollar kapandı. Taksim, Şişli ve Beşiktaş karıştı, çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs dolayısıyla, İstanbul'da güvenlik uygulamalarının artırıldığı yerlerin başında gelen Taksim Meydanı'nda iki kişi gözaltına alınırken, Beşiktaş'tan ve Talimhane'den Taksim'e yürümek isteyen guruplara da polis müdahale etti.

Çevresi bariyerlerle çevrilen ve sadece güvenlik noktalarından geçişlere izin verilen Taksim Meydanı'na, polis güvenliğini aşarak iki kadın girdi.

Üzerinde "Mücadele Birliği" ve "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazısı bulunan pankart açan ve "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atan iki kadın, gözaltına alındı.

Üzerinde "Mücadele Birliği" ve "Fabrikalar tarlalar siyasi iktidar her şey emeğin olacak" yazısı bulunan pankart açan ve "Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atan iki kadın, gözaltına alındı.

Bu arada, 1 Mayıs dolayısıyla İstanbul genelindeki güvenlik uygulamaları arttırıldı.

DİSK, KESK, TMMOB, TBB ve 1 Mayıs Bileşenlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacağı Bakırköy Halk Pazarı alanına çıkan tüm girişler, sivil araçların geçişine kapatıldı.

Polis tarafından Okmeydanı Şark Kahvesi girişinde önlem alınırken, Mecidiyeköy Meydanı'nda, Fatih Saraçhane Parkı'nda çevik kuvvet ekiplerinin de tedbir amaçlı bekletildiği görüldü.

Beşiktaş'ta da DİSK binasına giden ara sokaklarda güvenlik önlemi alındı.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Ek önlemler kapsamında bazı araçlar polis ekipleri tarafından durdurularak kontrol edildi.

Ayrıca metro, metrobüs ve Marmaray istasyonları ile Kadıköy ve Üsküdar'daki vapur ve feribot iskelelerinde de ekiplerin güvenlik önlemlerini arttırdığı görüldü

Öte yandan, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, iki koldan kutlama alanına yürüyecek.

Güvenli tedbirleri kapsamında 30 bin 101 emniyet mensubunun görev yapacağı İstanbul'da bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

İncirli ve Marmara Forum önünden miting alanını dönen cadde ve sokakların trafiğe kapatılması nedeniyle, zaman zaman E-5'te İncirli-Merter yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEDİLER

Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, buradan Taksim'e çıkmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu.

Uyarılara rağmen yürümek isteyen yaklaşık 20 kişilik grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Ayrıca Beşiktaş Meydanı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup, buradan Taksim'e yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, grubu, Taksim'de toplanılmasına izin verilmediğini hatırlatarak, dağılmaları konusunda uyardı. Gruptakiler Taksim'e yürümekte ısrar edince çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, gözaltına aldı.

Bu arada, Köyiçi bölgesinden Beşiktaş Meydanı'na gelen ve "Hayır Sonra" yazılı yelekler giyen yaklaşık 15 kişilik bir grubun önü de çevik kuvvet ekiplerince kesildi.

Taksim'e yürümelerine izin verilmeyen gruptakiler de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Talimhane'den üzerinde "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı tişörtler bulunan bir grup sloganlar atarak Taksim Meydanı'na girmeye çalıştı.

"Taksim yasağına hayır" pankartı açarak, "Yaşasın Taksim direnişimiz", "Meydanlar halka kapatılamaz" sloganları atan grubu, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen meydana girmek isteyen gruba çevik kuvvet müdahale etti. Bu sırada 13 kişi gözaltına alındı.