İstanbul’da kar esareti

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Kentinin bir çok noktasında hayat neredeyse durma noktasına geldi. Hava ve deniz ulaşımında aksamalar devam ediyor. İBB son durum hakkında açıklama yaptı.

Kar yağışı nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı araçlar oldukları yerden kalkamadı. Otobüs ve minibüsler trafikte kalınca vatandaşlar yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Yollar kapandı, araçlar yol kenarlarında terk edildi. Atatürk Havalimanı’ndaki bir çok uçuş iptal olurken, deniz otobüsü seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

Basın Ekspres yolunda yol kenarında uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB’DEN KAR BİLANÇOSU AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar yağışıyla ilgili kentteki son durumu açıkladı. Açıklamada, kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey etkili olduğu kaydedildi.

Ana arterlerde kar yağışı nedeniyle önemli bir sorunun yaşanmadığı belirtilen açıklamada “TEM, kayan 11 TIR nedeniyle tıkandı. İBB ekipleri ve İtfaiye Karayolları ekiplerine takviye giderek kayan TIR’ları kaldırma çalışmalarına katıldı. TIR’lar İtfaiye ekipleri tarafından yol kenarlarına çekildi. E-5 ve TEM de birçok araç kayarak yolları tıkarken 52 trafik kazası meydana geldi. Kayan TIR’lar nedeniyle TEM Edirne istikametine araçlar yollarda bekledi. Ekipler bariyerleri keserek ters yönlerden girip kayan ve kaza yapan TIR’lara müdahale etti. Şehir içinde ve çevre yollarında özellikle kar lastiği kullanmayan araçların neden olduğu kazalar ve yolda kalmalar meydana geldi. Yoğun trafik olan bölgelere mazot ve benzin tankerleri gönderilerek ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıldı” denildi.

EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI UYARISI

Meteoroloji uyarısını ‘ekstrem soğuk hava dalgası'olarak duyurdu. Bu uyarı hava sıcaklığınının -10 dereceye düştüğü zamanlarda yapılıyor.

ANADOLU YAKASINDA DA YOĞUN KAR

Kar Anadolu yakasında da etkili oldu. Maltepe’de bazı araçlar ara yollarda kalınca, sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu. Kar nedeniyle patinaj çeken aracın bagajına oturup ağırlık oluşturarak aracın kurtulmasını sağladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız kulesi kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kadıköy Meydanı beyaza büründü.

İDO’da bu seferler iptal!

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti.

07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 18:30 Bandirma – Yenikapi Hızlı Feribot