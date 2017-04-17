İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde İstanbul'da başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. AA