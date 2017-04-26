İstanbul’da minibüste patlama

İstanbul Pendik'te seyir halindeki bir minibüste patlama meydana geldi. Araçta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde çevreye saçılmış çivi ve vida olduğu öğrenildi. Polis, patlamada konusunda el yapımı patlayıcı ihtimalini değerlendiriyor.

Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldi.

FOTO:DHA

Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken minibüs şoförü ve 3 öğrenci yaralandı.

FOTO:DHA

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor. Araç içerisinde çevreye saçılmış çivi ve vida olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri el yapımı patlayıcı ihtimalini de değerlendiriyor.

(DHA)