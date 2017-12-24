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İstanbul'da ürküten olay! Sahile vurdular

İstanbul’da Bostancı’dan Kartal sahiline kadar uzanan yaklaşık 16 kilometrelik sahil şeridinde vatoz, kalkan, sübye, ahtapot ve mezgit gibi deniz canlıları karaya vurdu.

24/12/2017

İstanbul'da ürküten olay! Sahile vurdular
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Küçükyalı Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar ve tekne sahipleri, geçtiğimiz gece suyun altında çok sayıda balığı hareketsiz görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Tekne sahibi ve balıkçı Muharrem Berber, “Gece saat 03.00 civarında balıkların kıyıya geldiğini fark ettim. Gece su aniden çok soğudu. Hareketsiz yatan balıkları tekrar hayata döndürmek için çaba sarf ettik. Bazı arkadaşlarımız kalkan gibi değerli balıkları satmak için topladı” dedi.

İstanbulda ürküten olay Sahile vurdular

ŞİDDETLİ SOĞUMA YAŞANMIŞ OLABİLİR

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nden bazı görevliler ise, “Balıkçıların söylediğine göre denizde ani ve şiddetli bir soğuma yaşanmış. Balıklar bu değişiklikten etkilenerek ölebilir. Deniz suyunda değişik bir renk yada koku olmaması bu ihtimali güçlendiriyor. Bölgesel bir kirlilik olup olmadığının anlaşılması için laboratuvar araştırması gerekli” diye konuştular.

İstanbulda ürküten olay Sahile vurdular

Kıyıya gelerek olayı inceleyen belgesel yapımcısı ve dalgıç Savaş Karakaş, kıyıya vuran ve ekonomik değeri yüksek olan kalkan balıklarının toplanarak satılmasının halk sağlığını tehdit edebileceğini söyledi.

İstanbulda ürküten olay Sahile vurdular

Balıkların ölüm nedeni henüz belirlenmeden tezgahlara konulmasının sakıncalı olacağını söyleyen Karakaş, “Daha çok dip balıklarının olması büyük soru işareti. Umarım doğal nedenlerle yaşanmıştır. Çünkü Marmara artık insansal atıklarla özelliğini yitiriyor” dedi.

İstanbulda ürküten olay Sahile vurdular

 



TAGS: istanbul, balık ölümleri ,  ani soğuma
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