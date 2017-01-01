İstanbul'daki saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdıran saldırgan 39 kişiyi şehit etti. Saldırıda 4'ü ağır 69 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. İlk bilgilere göre güvenlik kamerasına yansıyan terörist kaçmayı başardı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.