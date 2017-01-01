İstanbul'daki Saldırıya Dünya Böyle Tepki Gösterdi

İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına büyük tepki geldi.

ABD Başkanı Barack Obama, saldırıyı sert bir şekilde kınadığını, Türkiye’nin gerek duyabileceği yardımlar konusunda direktifler verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kısa açıklama yaptı. “ABD, İstanbul’daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır” ifadesini kullanan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, yazılı bir açıklama yaparak İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediklerini aktaran Toner, “Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olacağız. NATO müttefikimiz Türkiye’yle teröre karşı dayanışma halindeyiz. Ne yazık ki bu hain saldırı, masum insanları hedef alan en son çabadır. Bu tür saldırılar, sadece Türkiye hükümetiyle teröre karşı mücadelede birlikte çalışma kararlılığımızı artırmaktadır” dedi…

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Düşüncelerim ve dualarım Türkiye ile” mesajını paylaştı.

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini sosyal medyadan “2017 İstanbul’da bir saldırıyla başladı. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle. Bu tür olayların olmasını önlemek için çalışmalara devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

AB Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Dimitris Avramopoulos sosyal medyadan, “İstanbul’daki masum vatandaşlara düzenlenen saldırıyla dehşete düştüm. Düşüncelerim Türkiye ve kurbanlarla” mesajını paylaştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler” ifadelerini kullandı.

Meksika hükümeti adına Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, “Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye’yle.” mesajını paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ”Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber.” denildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, “İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum.” açıklamasını yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, “Yeni yıl, İstanbul’da korkuyla başladı. Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, “Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye’yle.” ifadesini kullandı.

Apple CEO’su Tim Cook Twitter’dan Türkçe bir mesaj paylaştı. Cook, “Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. #Istanbul kalbimiz sizinle” ifadelerini kullandı.