İstanbul'daki saldırıyı yapan teröristle ilgili dikkat çeken detay

İstanbul Reina'daki alçak saldırıdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Saldırıyı düzenleyen terör örgütünün henüz net olmadığını ifade eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Örgüt konusunda emareler var ama şu örgüt diyebilecek noktada değiliz" dedi. Yaşanan saldırı ise terör örgütü DEAŞ'ın Bataclan ve Orlando'da düzenlediği katliamları akıllara getirdi. Alçak saldırı için DEAŞ şüphesi araştırılıyor. DHA'nın geçtiği görüntülere göre, terörist içeride üstünü değiştirmiş. Güvenlik uzmanları, teröristin soğukkanlılıkla ateş ederek Reina'ya girmesi, içerideki vahşi saldırı sonrası üstünü değiştirip kaçmasının daha önce keşif yapıldığını ve saldırganın profesyonel olduğunu işaret ettiğini söylüyor.

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları sırasında Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina'ya girdi. İçeride vatandaşlara kurşun yağdırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiğini, içeride üstünü değiştirdiği bilgisinin olduğunu söyledi.

TERÖRİSTLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergahıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin profesyonel olduğu, yaklaşık 7 dakika içinde saldırıyı düzenleyip kaçabilmesinin mekanın içini biliyor olduğu ihtimalini güçlendirdi.

Teröristin içeri girmeden önce yola da ateş ettiği görülüyor.

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanları teröristin saldırıda tek silah mı birden fazla silah mı kullandığını gösterecek. Teröristin silahının başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı da belirlenecek.

MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı, denize mi atladığı yoksa kalabalığa mı karışıp dışarı çıktığı soruları da inceleme sonucunda yanıt bulacak. Bazı görgü tanıkları teröristin içeride Noel Baba şapkası taktığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

İLK ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ

Terör saldırısını düzenleyen örgüt henüz belli değil. İlk şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaştı.

HENÜZ NETLEŞMEDİ

Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş "Örgüt konusunda emareler var ama şu örgüt diyebilecek noktada değiliz" diye konuştu.

BATACLAN VE ORLANDO'YU AKILLARA GETİRDİ

Yaşanan saldırı akıllara Bataclan ve Orlando saldırılarını getirdi. Kalabalıkların üzerine ateş açılarak yapılan saldırılar çok sayıda can kaybına yol açtı.

Bu tür saldırıların ilk örneği Fransa'da görüldü. 13 Kasım 2015'te, Paris'i kana bulayan saldırılarda, Bataclan tiyatrosu da hedef alındı. Yerel saatle 21.40'ta ABD'li rock grubu Eagles of Death Metal konseri sırasında içeri giren teröristler kalabalığın üzerinde ateş açtı.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda Bataclan'da 89 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

12 Haziran 20016'da bu kez, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kenti hedef alındı. Gece kulübüne düzenlenen saldırıda 50 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.29 yaşındaki Afgan asıllı ABD vatandaşı Ömer Metin'in gerçekleştirdiği saldırıyı, yine terör örgütü DEAŞ üstlendi.14 Temmuz 2016'da, Fransa'nın Nice kentinde, ulusal gün kutlamalarına katılanlar hedef alındı. Bir kişi tarafından kalabalığın içine kamyon sürülerek yapılan intihar saldırıda, 84 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından, ülkedeki OHAL 3 ay daha uzatıldı.

19 Aralık 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de, Nice'tekine benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu gerçekleştirilen saldırıda, 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da DEAŞ üstenirken, saldırgan Enis Emri, kaçtığı İtalya'da polis tarafından öldürüldü.



