İstanbul'daki terör saldırısına KKTC'den tepki yağıyor

GAÜ, İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu ve Rektörlüğü, İstanbul'da yapılan terör saldırısını kınadı.

GAÜ’den yapılan açıklamada, telafisi olmayan acı ve kaybedilen masum yaşamların geriye döndürülemeyeceği gerçeği karşısında üzüntülerinin sonsuz olduğu belirtilerek, GAÜ ailesinin “alçak saldırıyı, yüksek insanlık değerleri ve erdemleri ile lanetlediği” bildirildi.

Açıklamada; “bu, insanlık dışı katliamı ve bundan öncekilerle birlikte kınamanın artık anlamını yitirdiği bir terör sarmalının içerisinde ve hedefiz. Yaşamlarımızı, evlatlarımızı hedef alanları 'lanetlemenin' yetmeyeceğini de biliyoruz. Bu nedenle; bu alçaklıkların arkasında ve önündeki her şeyin; ama istisnasız her şeyin soğukkanlılık ile tahlil edilerek, ulusumuzun aslında 'gerçekte ne ile' karşı karşıya olduğunun, en yüksek 'özbenlik' duyguları ile seslendirilmesini talep ediyoruz” denildi.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın; "yaşamsal tercihleri karşısına alan, insanlık dışı emel ve hedeflerine yamayan, aslında artık 'zihni' özelliği yok olmuş, bu insanlık düşmanlarının karşısında; yine ‘Ulusça’ duracağımız yönündeki inancımızı koruyoruz" şeklinde mesaj paylaştığı da belirtilerek, GAÜ’nün bu anlamda İstanbul halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne taziye dileği sunduğu ifade edildi.

DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY, İSTANBUL’DAKİ SALDIRIYI KINADI

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, İstanbul Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Atalay yayımladığı mesajda, “Etnisitesi, inancı ve coğrafyası ne olursa olsun, Allah katında bir masumun katledilmesi, alemin katledilmesidir. Katil ya da katiller savunmasız, masum insanları hedef almış, alemleri katletmiş, yaralamıştır” dedi.

Talip Atalay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya görüşümüz, memleketimiz, uyruğumuz, ideolojimiz, oy verdiğimiz partimiz, inancımız, mesleğimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, varlık düzeyimiz, toplumsal sınıfımız, şimdiyedek övdüklerimiz ve yerdiklerimiz ne olursa olsun, dün geceyi nerede, nasıl, kimlerle, hangi duygu ve düşüncelerle geçirmiş olursak olalım, bugün, sadece ve sadece ve de amasız, katledilen de benim, yaralanan da benim duyarlılığıyla, katile de, katliyle ulaşmayı hedeflediği karanlık geleceğe de hayır’ı haykıralım. Vicdanı olan her insanın yüreğini sızlatan bu katliamda, bu canları hedef alanları hayal kırıklığına uğratmak, en etkili telin olacaktır. Katiller ve zihniyetleri karşısında masumiyetin genel geçer şemsiyesi altında birleşip; masum olan her kimse sadece masum olduğu için onunla birlikte olarak onların varlık nedenlerini anlamsızlaştıralım.

Bu elim hadise nedeniyle şahsım ve temsil ettiğim camia adına, insanlığın, Türkiye’nin ve kurbanların yakınlarının acılarını paylaşır, canlarını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

İÇİŞLERİ BAKANI KUTLU EVREN İSTANBUL’DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

Evren, Türkiye’nin, yükseliş ve gelişimini hazmedemeyen, özellikle Ortadoğu’da sorunlu bölgelerdeki mazlum insanların doğal hamisi olmasını içine sindiremeyen ve bölgesel bir güç olarak varlığından endişe eden güçlerin hedefi haline geldiğini kaydetti.

Evren, İstanbul’da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör eylemi dolayısıyla yayınladığı mesajda, Anavatan Türkiye’nin son derece güçlü ve büyük bir ülke olduğunu ve yaşanan acılara rağmen halkı ile birlikte dirayetli duruş sergileyerek tüm bu zorlukların üstesinde geleceğinden emin olduğunu belirtti.

Türkiye’yi kaosa sürükleyip bu kaos ortamından fayda sağlayacaklarını umanların büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını kaydeden Evren, “Anavatan Türkiye yaşadığı her olayın ardından daha da kenetlenmekte ve güçlenerek bu alçakça saldırılara karşı tedbirlerini attırırken, teröre karşı savaşından da zerre kadar taviz vermemektedir” dedi.

Evren “Yeni yılı karşıladığımız ilk saatlerde yaşanan kanlı terör saldırısı diğer saldırılar gibi kalleşçe ve planlı bir şekilde sivillere karşı yapılmıştır. Saldırıyı şiddetle kınar hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerim, tüm Türkiye’nin ve Türk ulusunun başı sağ olsun” diyerek, bu zor günde KKTC halkının her zamanki gibi, Türkiye halkının yanında olduğunu ve acısını paylaştığını kaydetti.

KTOEÖS TÜRKİYE’DE YAŞANAN TERÖR SALDIRISINI KINADI

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, Türkiye’de yaşanan terör saldırısını kınadı.

Gökçebel konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Terörü, provokasyonu önleyecek, tekleştirmeyi, bölücü dili ortadan kaldıracak olan eğitimdir” ifadelerini kullandı.

Birbirini anlayabilecek, farklılıkları, yaşam şekillerini, kültürleri birlikte yaşayabilecek; sürekli empati yapacak nesillerin bilimsel, demokratik, çoğulcu, laik eğitim ile mümkün olduğunu söyleyen Gökçebel, “Nasıl bir yurttaş yetiştirilmeli sorusu artık cevap bulmalıdır” dedi.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Gökçebel, şu ifadelere yer verildi:

“Kendi siyasal, politika düşüncelerini yaymak için insanları katleden düşünce hastalıktır. Bunun ortadan kalkması için bilimsel, laik, çoğulcu, demokratik eğitimle yetiştirilen yurttaşlara ihtiyaç vardır”.