İstanbul’daki zirvede Kudüs için kritik karar!

İstanbul'da bugün ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı Kudüs kararı sonrası düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı'nda nihai bildiri tamamlanıyor. CNN Türk'ün aktardığı habere göre bildiride İslam ülkelerinin "Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti'nin işgal altında başkenti" olarak tanıyacağı belirtiliyor. Bildiride ayrıca dünyadaki bütün devletlere de bu yönde çağrı yapılacağı belirtiliyor.

Zirvede, “Doğu Kudüs’ün Filistin’in işgal altındaki başkenti” açıklamasının yapılması beklenirken BM’ye de çağrıda bulunulacağı belirtildi.

BM’ye yapılacak çağrıdaysa, “Kudüs-ü Şerif şehrinin yasal statüsünü teyit et. Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son ver” ifadesinin yer alması bekleniyor.

Reuters’ın aktardığı haberde ise İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı’ndan çıkan taslak yer aldı. Reuters’ın haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı, “ABD, Kudüs kararını açıklayarak barışa destek veren rolünü bırakmış oluyor” ifadesini kullanacak.

Dünyaya Filistin çağrısı

İslam ülkeleri zirvesi bildirisinde, "Dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İhlali BM Genel Kurulu'na götürmeye hazırız"

Zirve bildirisinde, BMGK'nın harekete geçmemesi halinde, Kudüs'e ilişkin ihlalin BM Genel Kurulu'na götürülmeye hazır olunduğu kaydedildi.