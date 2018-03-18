HABER KIBRIS

İşte Afrin'den son fotoğraflar...

Afrin merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından yeni fotoğraflar geldi...

18/03/2018

İşte Afrin'den son fotoğraflar...
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bugün Afrin merkezde kontrolü sağladı. İlçe merkezindeki hükümet binasında da arama faaliyetleri yapıldı. Sözde kanton binası da arandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. AA hükümet binasından fotoğraflar geçti

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TAGS: Afrin harekatı, Zeytin Dalı, türkiye, haber, kıbrıs
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