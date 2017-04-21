İşte avokadonun faydaları

Diyetisyen Çağla Erçağ, Amerikan meyvesi olan avokadonun faydalarını ve avokado tüketiminin sağlık açısından yararlarını yazdı.

İşte Çağla Erçağ’ın yazısı:

AVOKADO MEYVESİ

Anavatanı Amerika olan avokado meyvesi, armuda benzediği için bazı ülkelerde Amerikan Armudu olarak da bilinmektedir. Avokadonun geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Yapılan arkeolojik araştırmalar, avokadonun 8000 yıldan beridir kullanıldığı göstermektedir. Avokado eski çağlarda sadece besin olarak değil tedavi edici olarak da kullanılıyordu.

Avokado meyve olarak bilinebilir ancak avokadonun biyoyararlılığı bir meyveye göre oldukça fazladır. Alyuvar üretiminin artmasına, belleği güçlendirmeye, emziren anneler için süt artırmaya yardımcı proteinler içermesi, kolesterol düşürücü olması, konsantrasyonu artırması, sindirim problemlerine karşı etkin olması ayrıca tokluk süresini uzatmaya bağlı kilo vermeye de yardımcıdır.

Avokado protein yönünden zengindir. Özellikle vücutta üretilemeyen ve dışarıdan alınması elzem olan amino asitleri içermektedir.

Şeker hastaları için de tüketilmesi uygun olan bu meyve kan şekerinin yavaş ve çok az yükseltici etki gösterir.

Ayrıca bağırsak hareketlerinin hızlanmasına ve kabızlığı giderici özellik göstermesi nedeniyle kabızlık problemi yaşayan kişilerin avokado tüketmesi uygundur.

Avokadonun en büyük özelliği doymamış yağ asitleri yönünden zengin olmasıdır. Bu sayede kan dolaşımı ve kalp hastalıklarının korunmasını sağlar.

Ayrıca içerdiği fitosterin kolesterol düşürücü etkisi olan bir maddedir.

Avokadoda bulanan vitamin ve mineraller sayesinde, sinir ve beyin hücrelerinin daha iyi beslenmesi sağlanır. Bunun sonucu olarak daha dinç ve uyanık hissedilir. Her gün yarım avokado tüketmek, bir multivitamin tabletinin yerine geçtiğini unutmayın.

Sinir hücreleri için lesitin maddesi çok önemlidir ve avokado lesitin yönünden zengin bir meyvedir. Ayrıca avokado uyku hormonu üretiminde gerekli olan triptofan amino asidini içermektedir. Geceleri bu maddeden uyku hormonu olan melatonin üretilmektedir. Melatonin sakin ve rahat bir uyku için gereklidir. Uyku problemi yaşayanlar için avakado bire birdir.

Avokadonun kremsi yapısı mide duvarını korumaya yardımcı olup mide asit problemi yaşayan ve sindirim problemi çekenler için avokado tüketilmesi önerilmektedir.

Ayrıca bayanlar için menopoz döneminde sinir bozukluğu, uykusuzluk veya regl döneminde ödem problemi yaşayanlar için düzenli avokado tüketilmesi bu problemlerin giderilmesinde yardımcı olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.

Kokusu ve tadı fındığı arındıran bu meyvenin çiğ şeklinden yararlanılır uzun süre sıcakta tutulup veya pişirildiğinde acı tat oluşabilir. Meyvenin en önemli tüketim şekli olgunlaştıktan sonra tüketilmesidir.

Benden siz değerli okuyucularımıza avokadolu bir kahvaltı tarifi ;

Lavaş

Limon

Avokado

Yumurta

Domates

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Zeytinyağı

Maydanoz

Lavaşları tavada kızartın. Avokadoyu tuz, limon ve karabiber ile iyice ezin. Yumurtayı pişirin. Daha sonra lavaşların üzerine avokadoyu sürün. Üzerine domates dilimleri yerleştirin. Domatesin üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber gezdirin. Son olarak yumurtayı ekleyip maydanoz ve kırmızı biber ile servis edin.

DİYETİSYEN ÇAĞLA ERÇAĞ

[email protected]