İşte Bakanlar Kurulu kararları

Bakanlar Kurulu, Üst Kademe Yöneticileri Değişiklik Yasa Tasarısı konusunda görüş birliğine vardı. Yeni müşavir yaratılmamasını düzenleyen yasa tasarısı, Teknik Kurul’da yapılacak değerlendirmenin ardından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilecek.



DAÜ’de akademik personel ve yönetim kadrosu için siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik tüzük değişikliğini onaylayan Bakanlar Kurulu, mali krizdeki Yenierenköy Belediyesi’nde mali ve idari çalışma yapılması için de görevlendirme yaptı.



Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları, toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına açıkladı.



ANKARA ZİYARETİ DEĞERLENDİRİLDİ”



Özersay, Bakanlar Kurulu’nda Başbakan Tufan Erhürman ile birlikte gerçekleştirdikleri Ankara ziyareti ile ilgili bilgi aktarıp değerlendirme yaptıklarını söyledi.



“YASA TEKNİK KURULDA DEĞERLENDİRİLECEK”



Yeni müşavir yaratılmasının önüne geçilmesi adına hazırlanan Üst Kademe Yöneticileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusunda görüş birliğine vardıklarını belirten Özersay, tasarının teknik kurulda değerlendirilmesinin ardından Meclis’e gönderileceğini kaydetti.



YENİERENKÖY BELEDİYESİ İÇİN ÇALIŞMA



Yenierenköy Belediyesi konusunda da değerlendirmede bulunduklarını dile getiren Özersay, mali ve idari olmak üzere iki ayrı çalışma yapılmasına ilişkin görevlendirmede bulunduklarını, sonuçta ortaya çıkacak bulgurların paylaşılacağını söyledi.



Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın getirdiği çalışmalar çerçevesinde asgari ücretin değerlendirilmesiyle ilgili olarak ilk düşünceleri ele aldıklarını, değerlendirmede bulunduklarını dile getirdi.



“DAÜ’DE SİYASET YASAĞI KALDIRILDI”



Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde akademik personel ve yönetim kadrosu için var olan siyaset yasağının kaldırılmasına yönelik bir tüzük değişikliğine gittiklerini açıklayan Özersay, akademik ve idari kadroların siyaset yasağının tüzükte yapılan değişiklikle kaldırıldığını belirtti.



Siyasi faaliyette bulunan ve siyasi partinin üyesi olacak bir akademisyenin, merkez yönetimde bir görev üstlenmesi halinde üniversitede rektörlük, dekanlık ve bölüm başkanlığı gibi bir görev üstlenmeyeceğini söyleyen Özersay, üniversitede rektörlük, yüksek okul müdürlüğü, dekanlık, bölüm başkanlığı gibi bir görev üstlenirse o zaman da siyasi partide idari görev üstlenemeyeceğini kaydetti.



“BAKANLAR KURULU YARIN ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANACAK”



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, bu haftanın üçüncü Bakanlar Kurulu toplantısının yarın saat 11.30’da yapılacağını söyleyerek, ülkede ertelenemeyecek çok sayıda mesele bulunduğunu ifade etti.