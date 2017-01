İşte Beklediğiniz Yeni Yıl

Bu sabah kalktık ve baktık ki Ooo! Nur topu gibi yeni bir yılın ilk “günü” doğdu! Hayır! Tabi ki öyle olmadı! O kadar olmadı ki bürokrat Mehmet efendinin evinde, akşamdan kalma yemek masası bile hâlâ durmakta odanın tam ortasında…

İşte şurasında ortasından alındığı için hâlâ dolu gibi görünen koca salata tabağı!

Dün akşam özenle hazırlanıp dizilmiş tabaklarla çatal bıçaklar, masanın her yanına dağılmışlar..

Yatmadan önce irice bir tabakta toplanmış artıklar.. Tavuk kemikleri ile pilav, humus, parçalanmış ekmek dilimleri.. Şurada hâlâ dibinde bir içimlik viskisiyle duruveren bir şişe.. Karşıda koyu yeşil fakat belli ki akşam içilmiş boş bir şarap şişesi!

Masa örtüsünün bir yanı iyice sıyrılmış neredeyse yere değecek…

DÜN AKŞAM: Böylesi masaların etrafındaydı insanlar. Neşeliydiler. Kadınlar kızlar, erkekler çocuklar.. Koca bir eile idiler..Bir gözleri her yıl olduğu gibi şişirilirken pespayeleştirilmiş televizyon programlarındaydı.. Ve her yıl olduğu gibi bir türlü beğenemediklerinden, yine atlamaktaydılar kanaldan kanala! “Ne programlar ama” diye söylenerekten! Ve saat 12’ye vardıkta çığlık çığlığa birbirlerine sarılıp öpüşüp ağlaşıp koklaşıp, yeni yıllarını kutladılar. Her yıl olduğunca!

SONRA: “Bitti” dedilerdi. Hadi yatmaya! Yarın toplarız masayı…”

“Böyle geçerler!” Bir eğlence yerinde de olsanız, helâk olana kadar oynayıp zıplasanız da öyle geçerler… Dünyanın bir ucunda hiç tanımadığınız ülkelerde olsanız da öyle geçerler…

Saat tam akşamın on ikisinde nerede olursanız olunuz bir adımlık yerdedir siz “yeni” dediğiniz için “yeni” olan yılınız..

GEÇTİ: Fakat kaldığımız yerden devam edeceğiz yaşamaya.. Kimilerimiz aşklarımızla kimilerimiz yürek sızılarında… Kimilerimiz umuda yolculukta kimilerimiz yitip bittiği için yaşam süreleri beklemede kalarak! Kimilerimizin dillerinde şarkılar kimilerimizin ağıtlar…

Ve tek ortak dünyasal paydada, “her yeni yıl girerken hep o ayni cümlede seslendirilen “inşallah bu yıl geçmişinden daha iyi olur” temennisi… Oysa her yıl bir arartır oldu bir öncekini artık… Diyelim ve söyleyelim: “Yeni yılınız kutlu olsun efendim.. Hepinize başarılar sağlık afiyetler dilerim…

******

2017’DEN NE BEKLİYORUZ?

Bir ayak üstüne pek çok isteği sıralamak mümkün de dünyanın ortak dilinde ne? Ki Düşüncelerimizin ulaşamadığı, hayal bile edemediğimiz bir dünyadan söz ediyoruz. Çünkü oluşalı beridir bu “dünya” bir yöneteni vardır bir de “yönetileni!” Bazıları “baş”tır bazıları “kuyruk!” Bazıları egemendir bazıları esir!

KALDI Kİ: Artık kendimi dünya ile uğraşacak kadar hayalperest görmüyorum… Bu nedenle “Sol’u da Sağ’ı da kapitalizmi de komünizmi de liberalizmi de monopolü de krallığı da despotluğu da falan düşünmüyorum.. Çok kısaca diyorum, “ben dünyayı değiştiremem!” Onu değiştirecek olanlar çoktan atandılar! Parasal güçleriyle, askeri büyüklükleriyle! Onlar dünyanın egemen dinamikleridirler!

YA KIBRIS: “Hah” diyorum kendime! İşte “oyuncak!” İster top gibi zıplat ister koca bir gülle gibi at! İster Star Wars’ı oyna istersen Tarzanı!

Biz bize yeteriz ama: Rum halkı ile liderliği ve kilisesi varsa bu adada, hiçbir başka oyuncak giremez Türk halkı ile arasına! Dolayısıyle ilk sorumuz şudur: “2017’de çözüm olacak mı?”

Üzülerek beyan ederim ki “hayır!” Ancak her hayır’da varsa bir “hayır” inşallah çözümsüzlük de hayırlı olacaktır!

Nasıl olacaktır? “Kendimize dönerek..” Anlayacağız ki “çözümü beklemek” yerine “çözümü sağlayacak” güce ulaşmazsak bu adada sittin sene daha devam edeceğiz Rum’la oyun oynamaya! O da bizimle tabi!

GÜÇLENMELİYİZ: Fakat siyasi partiler olarak değil, devlet olarak! Siyaset, siyasi iktidarların değil, yaratılacak sosyoekonomik reformlarla KKTC için yapılmalı..

Uzun yıllar sonra UBP-DP gibi güçlü ve (şimdilik) uyumlu bir iktidarla karşı karşıyayız. Eğer bu koalisyon hükümeti de KKTC’nin makûs talihini kırıp önünü aydınlık ve istikrara açamazsa, ötesi gelecek hiçbir koalisyon hükümeti de başaramaz.. 2017 yılı KKTC’i şaha kaldırma yılı olmalıdır.. “İnşallah” temennilerinde…