İşte cildi genç tutmanın sırları

Yaşlandıkça cildimizde pek çok değişiklik meydana gelir. Cildimiz incelir, ince çizgiler, kırışıklıklar oluşur ve cilt rengi değişmeye başlar. Ciltte yaşlanmaya bağlı olarak lekelenmeler ve yeni benlerin de oluştuğunu belirten Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Lisa E. Ishii “Yaşlandıkça yüzün şekli de yavaş yavaş değişir ve yağlar cildin altında yer değiştirip bazı bölgelerde biriktiği için yüz daha dikdörtgen bir şekil alır. Cildin, yağ ve kas yapısının değişmesi tüm görüntümüz de değiştirir” dedi.

Cildin yıpranmasının geciktirilebilir ve uzun yıllar daha genç bir görüntüye sahip olmanın mümkün olduğunu aktaran Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Lisa E. Ishii genç bir görüntüye sahip olabilmek için pek çok ameliyatsız çözümün de olduğunu söyledi.

Günlük cilt bakımını aksatmayın

Her gün yüzü suyla yıkamak kesinlikle yeterli değil. 25 yaşın üzerindeki herkes cilt yapısına uygun bir cilt bakımı uygulamalı. Ayrıca cilt, en az 30 koruma faktörlü ürünlerle güneşten de korunmalı. Çünkü güneş, cildin yaşlanmasına yol açan en önemli faktör.

Yaşlanmayı geciktirmenin en etkili yolu içinde tretinoin bulunan bakım ürünleri kullanmak. Yapılan pek çok bilimsel araştırma bu maddenin, ciltteki ince çizgi ve kırışıklıkları hafiflettiğini, cildi sıkılaştırdığını ve lekeleri azalttığını gösteriyor.

Cildinizin yüzeyini yenileyin

Cildinizin yüzeyini kimyasal peeling, lazer uygulamaları ve dermabrasyon (Deri üzerindeki benleri veya izleri ortadan kaldırma amacıyla yapılan kazıma işlemi) gibi yöntemlerle yenileyin. Bu yöntemer cildin yıpranmış üst tabakasını soyup, yeni ve daha genç bir cildin ortaya çıkmasını, yani cildin yenilenmesini sağlar. Ölü cilt hücreleri ortadan kaldırlır, yüzey yeni ve daha genç bir ciltle kaplanır. Bu yöntemler ciltteki çizgilerin, kırışılıkların, lekelerin ve yara izlerinin azalmasını sağlar. Özellikle de güneşin oluşturduğu hasarları ortadan kaldırır.

Cilt yüzeyini yenileme işlemi cildinizin tipine ve durumuna göre değişir. Yenileme işleminden sonra cildinizde hafif kızarıklık olabilir. İyileşme ve cildin yenilenme süresi ise kişiden kişye değişir. Ancak cildinizin ortalama 3 hafta içinde iyileştiğini söyleyebiliriz.

Dolgu maddeleriyle cildinizi tazeleyin

Cildinizin, özellikle de yüzünüzün gençleşmesi için başvurulabilecek bir diğer yöntem ise “dolgular”. Birtakım dolgu maddeleri ile cildinize daha esnek, gergin ve genç bir görünüm kazandırabilirsiniz. Örneğin vücudunuzun başka bir bölgesinden alınan yağ dokularını yüzünüze enjekte edilebilir. Yağ dolguları örneğin yanaklara, burundan dudak kenarlarınauzanan gülme çizgilerine, dudaklara veya yüzde istenen her yere enjekte edilebilir. Yağ dokusu sizin kendinize ait olduğu için de yan etki ya da birtakım komplikayonlar pek görülmez. Ancak yağ dolgularıyla elde edilen genç görünümün ne kadar uzun süreceğini söylemek mümkün değil. Bu, kişiden kişiye değişir.

Hyalüronik asit enjeksiyonları da gençleşmek için tercih edilen bir yöntem. Yüzdeki ince çizgileri gidermek ve yüze hacim kazandırmak için yıllardır kullanılan bu dolgu enjeksiyonlarının etkisi ise yaklaşık 1 yıl sürüyor.

Kırışıklıklara karşı botoks ile savaşın

Yıllardır kırışıklıklara karşı kulanılan Botoks enjeksiyonları, yüzdeki kasları gevşeterek kırışıklıkların oluşmasını engelliyor. Özellikle de alındaki ve iki kaş arasındaki çizgileri yumuşatmakta çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Botoks, ayrıca “Kaz ayağı” olarak tarif edilen, gülerken gözlerin köşelerinin etrafında oluşan kırışıklıklara karşı da oldukça etkili. Botoksun etkisi de yaklaşık 3-4 ay sürüyor.

Yüz germe ameliyatları ABD başta olmak üzere tüm dünyada azalıyor

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde olan Deri Hastalıkları ve Dermokozmetik Uzmanı Dr. Deniz Kırçuval Dermokozmetik kliniklerinde lazer epilasyon, Hydrafacial cilt bakımı, botoks, dolgu, peeling gibi birçok uygulamanın yapıldığını belirterek “Hyalüronik asit normal deride bulunan doğal bir maddedir. Günümüzde pek çok antiaging kreminin içinde de kullanılıyor. Cildimizdeki Hyalüronik asit maddesi yaş ilerledikçe azalıyor. Dolgu maddesi enjeksiyonlarıyla cilde kaybettiği bu maddeyi gerekli yerlerde yeniden kazandırarak cildin taze, genç ve sağlıklı bir görünüm alması sağlanabiliyor. Botoks da ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Botoks uygulamalarıyla bugün Amerika Birleşik Devletleri de olmak üzere pek çok ülkede cerrahi yüz gerdirme operasyonlarının sayısı gün geçtikçe azalıyor. Bu tedavide alın, göz çevresi kırışıklıkları, düşük kaşlar ve boyun bantları başarı ile tedavi ediliyor. Cilt sorunları tedavisinde de Kimyasal Peeling yöntemi ve Mezolift yöntemidir. Mezolift tüm yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulanabilir. Cildin mimik kaslarını etkilemez, doğal yüz ifadesini bozmaz, cildin genel kalitesini artırır, yüzde şişme yaratmaz.Biz de Dermokozmetik Kliniğimizde tüm bu uygulamaları gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.