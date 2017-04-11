İşte dövizde son durum

Dolar/TL 3.72-3.73 bandında seyrediyor. Euro/TL 3.9421/3.9455 seviyesinde. Sterlin/TL ise güne 4.6237/4.6261 civarında başladı.

Piyasalarda küresel bazda jeopolitik riskler izlenirken, yurtiçinde bugün cari açık verisi takip edilecek. Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken dolar/TL’de şimdilik sakin bir seyir söz konusu. Bir bankacı dolar/TL’nin bugün de 3.70-3.75 bandında hareket edebileceğini söyleyerek, “İçeride cari açık verisi izlenecek, yurt dışında ise Almanya’da açıklanacak ZEW endeksi paritede hareketlilik yaratabilir. Bir yandan Fransa’daki seçimler, ABD-Suriye konusu ve Kuzey Kore’ye dair endişelerin piyasalarda hissedildiği görülüyor” dedi.

İŞTE KURDA SON DURUM

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra Cuma gününü 3.73 civarında tamamlamıştı. Dün saat 1739’da 3.7242/3.7260 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0849’da 3.7286/3.7315 seviyesinden işlem görüyor. Dün aynı saatte 3.8348/3.8365 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8374/3.8386, 3.9449/3.9467 seviyesindeki euro/TL 3.9467/3.9483 seviyesindeydi.

Son dönemlerde küresel çatışma risklerindeki artış, yıllardır küresel ekonomiye ilk defa bu kadar iyimser bakan piyasa izleyicilerinin beklentileriyle ters düşüyor. Referanduma ilişkin ise yatırımcılar 16 Nisan’da hangi sonuç çıkarsa çıksın ilk etapta fiyatlamalarını Türkiye’nin yeni bir seçim sürecine gidip gitmeyeceğine bakarak yapacaklar.

Referandum sonuçlarının ardından TL ve TL cinsi yatırım araçlarının orta vadede nasıl bir seyir izleyebileceğine ilişkin en önemli belirleyiciler yapısal reform gündemi ve dış politika olacak. Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.01, valörde son işlemde yüzde 11.01 oldu.

REUTERS