İşte dünyanın en hızlı şarj olan telefonları

Quick Charge 4 teknolojisi sayesinde telefonlar artık hiç olmadığı kadar hızlı şarj oluyor ve telefonları şarj etmek için beklemek işkence olmaktan çıkıyor. Peki hangi telefonlar bu yeni nesil teknolojiyi destekliyor?

Söz konusu teknolojinin mimarı olan dünya devi Qualcomm, yeni Quick Charge teknojisi ile uyumlu cihazların listesini yayınladı. Listede en az birkaç cihaz bulunması gerekirken sadece bir telefonun yer alması hayal kırıklığı yaşatıyor. Qualcomm’un en hızlı şarj teknolojisini destekleyen tek akıllı telefon Razer Phone.

ZTE Nubia Z17, Qualcomm tarafından gözden kaçırılmış gibi görünüyor. Bu listeye yıl sonuna kadar bir kaç cihaz daha eklenebilir. LG’nin yeni amiral gemisi G7’nin de Quick Charge 4 desteği ile geleceği tahmin ediliyor.

Quick Charge 3 ile kıyaslandığında, bu teknoloji % 20 daha hızlı ve % 30 daha verimli. Bu teknolojiyi destekleyen telefonlar sadece 5 dakika şarj ile 5 saat kullanılabiliyor.