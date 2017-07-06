İşte dünyanın en pahalı stres çarkı

100 gram altın kullanılarak üretilen stres çarkının fiyatı 1 milyon ruble yani yaklaşık 60 bin TL.

Stres çarkı dünyada yeni bir trend haline geldi. Birçok ülkede bu oyuncak neredeyse yok satıyor.

Stres çarkı denen ve elde döndürülen bir mekanizmadan oluşan oyuncak hem büyüklerin hem de küçüklerin elinden düşmüyor.

Bu popülariteye karşı duyarsız kalmayan lüks tüketim alanında da kendisine yer buldu.

Mücevher firması Caviar'ın geliştirdiği stres çarkının fiyatı 1 milyon ruble yani yaklaşık 60 bin TL.

100 gram altın kullanılarak üretilen ürün ülkede ön siparişe açıldı.

Birçok ülkede stres çarkları neredeyse yok satıyor. Ama mucidi bu işten hiç para kazanamıyor.

Elde çevrilerek insanların stres attığı bu oyuncağın mucidi, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 62 yaşındaki Catherine Hettinger.

Ancak ABD'li mucit, dünyada milyonlarca satılan stres çarkından para kazanamıyor.

Hettinger 2005 yılına kadar patenti kendisinde olan oyuncağın yaklaşık 1500 liralık patent yenileme ücretini ödeyemediği için satışlardan pay alamıyor.

Hettinger patenti yenileseydi şu an çalışmak zorunda kalmayacağını bildiğini ancak yine de bunun kendisini üzmediğini söylüyor.