İşte dünyanın yeni dijital parası: XRP

XRP, 2017'nin ikinci çeyreğinde 25 yeni borsaya kote oldu ve buralarda 30 milyon dolar tutarında işlem gerçekleşti.

XRP'nin fiyatı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.159 artarak 0,263 dolar seviyesine çıktı. Yılbaşından bu yana fiyat artışı ise yüzde 3.977'ye ulaştı.

XRP hali hazırda 30 borsada işlem görüyor.