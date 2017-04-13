İşte İbrahim Erkal'ın son durumu

İbrahim Erkal, evinin otoparkında baygın halde bulunmuş ve yoğun bakıma alınmıştı. Erkal, sonrasındaysa geçirdiği beyin kanamasından dolayı 2,5 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Sanatçı hakkında ameliyat sonrasında yapılan açıklamada ilk 72 saatin çok önemli olduğu söylendi. İşte hayati tehlikesi olduğunun altı çizilen İbrahim Erkal’ın son durumu…

İstanbul’da evinin otoparkında baygın halde bulunan sanatçı İbrahim Erkal (49), yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Erkal’ın araçtan indikten sonra yüksek tansiyona bağlı olarak kendinden geçtiği ve başını duvara çarptığı için beyin kanaması geçirdiği değerlendiriliyor. Önceki gece 01.00 sıralarında baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ı gören sitenin güvenlik görevlisi, durumu sanatçının yakınlarına haber verdi. Önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erkal ilk müdahalenin ardından Beşiktaş Ulus’taki Liv Hospital’a sevkedildi. Erkal’ın yoğun bakıma alındığı belirtilirken, sanatçının hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

“BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BİLGİSİNİ ALDIK”

Üzücü haberi alan ailesi, yakınları, sevenleri ve dostları hastaneye koştu. Hastaneye gelenler Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Olay gecesi 23.30’a kadar İbrahim Erkal ile birlikte olan Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek “Beraberdik ayrıldıktan sonra İbrahim Bey evine gitti. Eve varınca aracını valeye veriyor. Daha sonra yere düşüyor. Yaklaşık bir saat sonra site içerisinde bir bayan yerde baygın görüyor” dedi. Dengizek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Erzurum mitingi sonrası uçakta yanında bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ vasıtasıyla kendilerini aradığını ve sanatçı hakkında bilgi aldığını belirterek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Sanatçılar Arif Susam, Selahattin Alpay, Uğur Işılak da hastaneye geldi. Selahattin Alpay, “Kardeşimi en eski bilenlerden biri benim. Allah hayırlı şifalar versin, yavrularına bağışlasın” derken, Uğur Işılak ise “Bizim aldığımız bilgi beyin kanaması geçirdiği şeklinde. İnşallah İbrahim bunun üstesinden gelecek” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT 2.5 SAAT SÜRDÜ

Erkal’ın tedavi gördüğü hastane yetkilileri dün son durumla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Beyin kanaması ön tanısı ile hastanemize getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan Erkal’ın son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Hastamız ameliyata alınmıştır.” 2.5 saat süren ameliyattan çıkan sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.