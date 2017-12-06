İşte İrem Derici'nin yeni sevgilisi

Kısa bir süre önce Lider Şahin'den ayrılan Derici, gönlünü oyuncuya kaptırdı.Ünlü şarkıcının Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; İrem Derici'nin model ve oyuncu Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı ikilinin Fethiye'de görüntülendiği öğrenildi.

Derici bugün İstanbul'a döndü.

Best Model of Turkey yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran 1.95 boyundaki Barış Murat, daha önce verdiği röportajda "1.80'den kısa bir kadınla olmam" demişti. İrem Derici'nin ise boyu 1.67.





