İşte karşınızda Tesla Model 3!

Bugün üretilmeye başlanan 4 kapılı tam elektrikli Tesla Model 3 Ağustos'ta 100, Eylül'de bin 500 ve Aralık'tan itibaren ayda 20 bin üretim rakamına ulaşacak.

Bugüne kadar yaklaşık 500 bin kişi tarafından sipariş edilen Tesla Model 3'ün giriş seviyesi Otomobili 35 bin dolardan satışa sunulacak. Tesla Model 3, Tesla şirketinin sağladığı 1 milyar dolarlık yatırım sayesinde üretilecek.





Üretici firma Tesla, üretime yardımcı olmak ve üretim bandında meydana gelebilecek olası finansal riskleri yok etmek için bütçeyi artırdı.

Bu yılın ilk yarısında 47 bin ila 50 bin arasında Model S ve Model X otomobil satışı hedefleyen Tesla, Model 3 için herhangi bir satış hedefi henüz sunmadı.

Buna rağmen Tesla'nın mega fabrikasının tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla beraber Tesla Model 3'ün 2018 yılında 500 bin, 2020 yılı itibari ile de 1 milyon satış rakamına ulaşacağı öngörülüyor.