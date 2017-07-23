İşte kilo aldırmayan 10 sağlıklı abur cubur

Ceviz, fıstık, kuru üzüm gibi doğal ve geleneksel ürünleri gün içinde sıklıkla yiyin. Hem kilonuzu hem de ağlığınızı koruyun.

Bu besinleri kilo almadan doya doya yemek mümkün. Diyetisyen Nil Şahin Gürhan, özellikle abur cubura düşkün olanlar için kilo aldırmayan 10 etkili yiyeceği anlattı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ise fındık, fıstık ve kuru üzüm oldu.

İşte o gıdalar:

Ceviz: Omega-3 zenginidir. Tok tutar. Metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakmayı kolaylaştırır. Zindelik ve enerji verir. Algı düzeyini artırır.

Kuru üzüm + leblebi karışımı: Besleyici özelliği vardır. Besin değeri yüksektir.

Fıstık+ fındık + kuru üzüm karışımı: Kilo verdirir. Demir ve diğer vitaeminler açısından zengindir. Metabolizmayı hızlandırır.

Peynir+ ekmek + maydanoz ile sandviç: Metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Yoğurt + maydanoz karışımı: Yağ yakmayı tetikler. Ödemi azaltıp dolaşımımızı açarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Yoğurt + yulaf ezmesi + ceviz: Sindirim sistemini düzenler. Böylece sindirim sistemindeki problemleri aşmayı kolaylaştırır. Metabolizmayı maksimum düzeyde çalıştırır.

Meyveli probiyotik yoğurt: Meyveli yoğurtların probiyotik lif içerenleri tercih edilmeli. Böylece bağışıklık sistemi de güçlenmiş olur.

Ayran: En sağlıklı içecek. Yoğun terleme ya da çok su kaybedilen dönemlerin tamamlayıcısıdır.

Süt: Tokluk sağlar. Metabolizmayı hızlandırır.

Süt + bitter çikolata: Mutlu eden ve metabolizmayı hızlandırabilen keyifli bir abur cuburdur. Sütle birlikte ölçülü miktarda çikolata tüketmek kilo verme hızını oldukça yükseltir.

Bu sağlıklı abur cuburları kilo almadan yemek için, sabah-öğlen-akşam ana öğünleri sağlam tüketmeliyiz. Öğünler; karbonhidrat, protein, yağ açısından dengeli, vitamin ve mineraller yönünden yeterli düzeyde olmalı.

Bunu sağlamak için de ana öğünler; 1. Grup et grubu, 2. Grup ekmek grubu, 3. Grup süt yoğurt grubu, 4. Grup sebze- meyve grubu yiyeceklerin hepsini içermeli.