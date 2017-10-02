İşte o Las Vegas canisinin fotoğrafı!

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en 50 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi de yaralandı. Bir otelin 32. katından aşağıya otomatik silahla ateş açtığı belirtilen saldırgan öldürüldü. Neveda Şerifi, saldırganın kimliğini açıkladı.

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir müzik festivaline silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Bir kişi, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından konsere katılanlara otomatik silahla ateş açtı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi de yaralandı.

Yaşamını yitirenler arasında polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Las Vegas polisi, saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdi.

ABD polisi, Nevada pakalı iki otomobilin arandığını duyurdu.

Polis, saldırıyla bağlantısı olduğu belirtilen Mariolu Danley isimli kadını yakaladı.



Bu kişinin, saldırganın kız arkadaşı olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI



Nevada şerifi, yaptığı açıklamada, saldırıyı Stephen Paddock (64) isimli bir Amerikan vatandaşının gerçekleştirdiğini söyledi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Paddock'un evinde yapılan aramada cephanelik bulunduğu bildirildi.

Stephen Paddock'un olay yerine Marilou Danley ile birlikte geldiği bildirildi.

"YALNIZ KURT OLABİLİR"

Bu arada, olayla ilgili açıklama yapan Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, otelin 29. katından sonrasını boşaltan polisin saldırganı vurarak öldürdüğünü söyledi.



Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz" diye konuştu.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırı sonrası önlem amaçlı Las Vegas'taki havalimanına uçuşlar durduruldu. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından uçuşlara yeniden başlandı.

LAS VEGAS POLİSİ: VİDEO PAYLAŞMAYIN

Öte yandan, Las Vegas polisi (LVMPD) saldırganın yakalanması için sürdürülen operasyon esnasında resmi Twitter hesbından yaptığı açıklamada, operasyonun sürdüğü bu nedenle bölgeden video paylaşımı yapılmasının polis memurlarının hayatını riske atabileceği uyarısında bulunmuştu.

"EN AZ 100 MERMİ KULLANILDI"

NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, saldırıda en az 100 mermi kullanıldığını bilgisini paylaştı.