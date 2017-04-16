İşte referandumun ilk sonuçları

Türkiye sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasa değişikliğini oyladı.

Merakla beklenen refarandum sonuçları belli oluyor. Sandıkların yaklaşık yüzde 94.2'si sayıldı. Şu ana kadar çıkan sonuçlara göre 'evet'ler yüzde 51.8, 'hayır'lar 48.20 oranında.

Oyların sayımı devam ediyor. İlk verilere göre referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 83.74.

İSTANBUL'DA DURUM

İstanbul referandum sonuçları gelmeye başladı.. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşlar şimdi İstanbul'dan çıkan referandum sonuçlarını merak ediyor. Türkiye'nin en fazla oy kapasitesinin yer aldığı İstanbul'da referandum sonuçları ise merakla takip ediliyor. Peki, İstanbul referandum sonucu ne yönde ilerledi?

İlk gelen sonuçlara göre yüzde 54'e yüzde 46 Evet oyları öndeydi... Açılan sandık sayısının artmasıyla beraber İstanbul’da fark kapandı. Saat 18.55 itibarıyla Hayır'lar Evet'in önüne geçti.

Hayır yüzde 50,12 olurken Evet yüzde 49.88 seviyesinde...

İstanbul'da 39 ilçeden 29'unda evet, 13'ünde hayır oyları önde görünüyor.