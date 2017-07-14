İşte Sharp'ın çerçevesiz telefonu!

Sharp, geçtiğimiz ay iki yeni - neredeyse - tamamen çerçevesiz telefon hazırladığını açıklamıştı. Ön yüzü büyük oranda ekranla kaplı olan cihazlar ayrıca yuvarlak köşelere sahip olacak. Bu ay piyasaya sürülmesi beklenen telefonlardan biri, tanıdık bir pozda fotoğrafı ile yakalandı.

Weibo'da paylaşılan yakın çekim fotoğrafta iki cihazdan birini (FS8016 veFS8010) ters şekilde tutulurken görüyoruz. Fotoğrafın belirgin komposizyonu, daha önce Android eş kurucalarından Andy Rubin tarafından yayınlanan Essential Phone'un tanıtım fotoğrafına benziyor.

Sharp'ın yeni telefonunun Essential Phone'a benzediğini dikkate alırsak, bu fotoğraf uygun bir gönderme diyebiliriz. Görünüşe bakılırsa Sharp'ın telefonunun üst kısmında ön kamera için bir kesim bulunuyor, çok benzer bir tasarım Essential Phone'da da bulunuyordu.

Sharp'ın yeni telefonları bazı raporlara göre "yeni tasarım yapısı"na sahip olacak, bu da cihazların 1,5 metreden sert bir yüzeye düşmeye karşı dayanıklı hale getirecek. Parmak izi okuyucusu dışında cihazlar en az 5.5-inç ekranlara ve 2040 x 1080px çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Söylentiler arasında 12MP arka kamera ve 8MP ön kamera, ayrıca 64GB depolama alanı da var.

İki cihaz da Android 7.1.1 Nougat işletim sistemine sahip olacak. İki cihazdan daha güçlü olanı Snapdragon 660 işlemci ve 6GB RAM'e sahip olacak. En son görsel ayrıca çift-SIM desteğine de işaret ediyor.