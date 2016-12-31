İşte son hava durumu rapor

Meteoroloji Dairesi, ülkenin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunduğunu, yağışlı havanın bugün ile birlikte 4 gün süreceğini; sıcaklığın ise iç kesimlerde ve sahillerde; 12-15 ºC dolaylaırnda seyredeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Aralık-6 Ocak tarihleri arasını kapsayana hava tahmin raporuna göre periyodun ilk dört gününde hava parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak, diğer 3 günde ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esecek.

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