İşte son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen bölgemizde, cumartesi gününe kadar yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava pazar gününden sonra ise parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.