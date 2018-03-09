İşte son hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, yarın öğleden sonra hafif sağanak bekleniyor, pazar gününden önümüzdeki hafta cumaya kadarki sürede ise parçalı az bulutlu veya parçalı bulutlu hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında olması, rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi de bekleniyor.