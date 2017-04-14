İşte Türkiye'deki son anket sonuçları

Referandum yaklaşırken anket şirketleri de peş peşe yaptıkları anketlerin sonuçlarını açıklıyor. Şirketlerin anketlerinde birbirinden farklı sonuçlar var.

Sabah'ın haberine göre Adil Gür'ün anket sonuçları şöyle: 'Evet' yüzde 60.8, 'Hayır' yüzde 39.2.

Anketin 8-13 Nisan 2017 günleri Türkiye genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve beldede, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldığı belirtildi.

KONDA'YA GÖRE EVET ÖNDE

Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ile Genel Müdür Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,2 olarak duyurduğu araştırmasına göre, "Evet" oyu yüzde 51,5 oranında önde gözükürken, "Hayır" oyu ise yüzde 48,5 bandında.

Araştırma sonuçlarına göre, halen kararsız olan ve sandığa gitmeyeceğini açıklayanların oy oranı yüzde 9 olarak yer alıyor. Konda, hata payı ve kararsız seçmen oranına da dikkat çekerek, "Bu bulgular araştırma hata payı dahilinde değerlendirildiğinde sonuca dair halen kesin bir yargıda bulunmak yanıltıcı olabilecektir" notunu düşüyor.

SONAR'A GÖRE HAYIR ÖNDE

SONAR’ın anket sonuçlarını şirketin başkanı Hakan Bayrakçı, Twitter hesabından paylaşmıştı. Buna göre yurttaşların yüzde 51.2’si ‘Hayır’ diyor. Yüzde 48.8’lik kesim de referandumda ‘Evet’ diyecek. Bayrakçı, özellikle memurların anketlerde 'hayır' diyemediği, bu durumun şirketleri yanılttığı, referandumda yüzde 51-52 oranında hayır çıkacağı görüşünde.

ANAR'IN 5-10 NİSAN ANKETİ

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 5-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 4.189 kişiyle %1,51 hata payı olan araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı.

ANAR çalışmasında ‘Evet' oranını %52 ‘Hayır' oranını ise %48 buldu.

GEZİCİ'NİN ANKETİ

Gezici'nin 8-9 Nisan referandum analizi şöyle: Evet: 51. 3, Hayır: 48.7.

Araştırmanın 8-9 Nisan 2017 tarihlerinde Türkiye genelinde 10 il, 34 ilçe ve 1399 hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapıldığı belirtildi..

AKAM'IN ANKETİ

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) duyurduğu anket sonuçlarına göre 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyunun oranı yüzde 57.75, 'evet' oyunun oranı ise yüzde 42.25.

AKAM Başkanı 'evet' çıkarsa şirketi kapatacaklarını duyurmuştu.