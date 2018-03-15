İşte yeni görevden alma ve atamalar

BRTK’da Çobanoğlu gitti, Tosun geldi!

Bayrak Radyo Televiyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hüseyin Çobanoğlu’nun, 23 Şubat 2018 tarihinde ‘görevinden istifa etmesi’ nedeniyle yerine Mustafa Tosun üye olarak atandı.

Arif Sonuç görevden alındı Sağlık Bakanlığı Özel kalem Müdürü mevkiine atanmış olan Arif Sonuç’un, 14 Mart tarihinden itibaren görevinden alınmasına karar verildi.

Açıklamada “Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 3. Maddesinin (2). Fıkrası uyarınca, 17.05.2016 tarihli kararname ile 17.05.206 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Özel kalem Müdürü mevkiine atanmış olan Arif Sonuç’un, 14.03.2018 tarihinden itibaren bu görevden alınmasına karar verildi.” denildi.

Gencay Eroğlu da görevden alındı

KKTC Başbakanlığı Gençlik Dairesi Müdürü Mevkiine atanmış olan Gencay Eroğlu’nun 14 mart tarihinden itibaren görevinden alınmasına karar verildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Özel Kalem Müdürü mevkiine Çağlar Gulamkadir

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. Maddesinin (2). Fıkrası kapsamında ise Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Özel Kalem Müdürü mevkiine, 14 Mart tarihinden itibaren Çağlar Gulamkadir’in ‘İleride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması’ koşulu ile atanmasına ve ‘atandığı tarihten itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına’ karar verildi.

Başkan Ekenoğlu Sağlık Bakanlığı ‘Özel Kalem Müdürü’

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ‘Özel Kalem Müdürü’ mevkiine 15 Mart tarihinden itibaren Başkan Ekenoğlu’nun atanmasına karar verildi. Açıklamada, Ekenoğlu’nun ‘İleride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması’ koşulu ile atanmasına ve ‘atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına’ karar verildiği belirtildi.

Kaynak/YeniDüzen