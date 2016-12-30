Yılbaşı gecesi ister evde olun ister bir mekana gidin... Göz kamaştırıcı bir makyajla yeni yılın yıldızı siz olun! Yeni yıla nasıl başlarsan öyle gider derler. Siz de güzelliklerle dolu bir yıl için kendinizi hazırlayın. İşte yılbaşı gecesine özel makyaj tüyoları

Kırmızı Ruj: Kırmızı, yılbaşının renklerinden biridir. Kullanın. Kırmızı olmasa da bordo olsun, narçiçeği olsun ama kırmızı ve tonlarını kullanmaya en azından bu gece çekinmeyin. Kırmızı rujun en iyi tamamlayıcısı ise kesinlikle eyeliner. Eğer abartmak istemiyorum derseniz incecik bir çizgi, bu gece yılbaşı diyorsanız da kalın bir çizgi halinde çekebilirsiniz eyelinerınızı. Eğer bu stili tercih edecekseniz dikkati gözler ve dudaklardan fazla çekmemek yani, allığa fazla abanmamak. Çok renksiz olduğunuzu düşünüyorsanız hafif pembe-şeftali bir allık işinizi görecektir.

Smokey Eye (Dumanlı Göz Makyajı): O göz makyajlarının kraliçesidir o... Bu gecede de dikkatleri üzerinize çekecek bir smokey eye makyajı yapabilirsiniz. Dudaklarınızda nude renklerde bir ruj ya da renksiz bir gloss kullanın. Burada da allığı abartmamakta fayda var. Zira palyaçoya dönebilirsiniz.

Çok renkli far: Ne çok iddialı, ne çok iddiasız… Eğer yapabiliyorsanız, yapın! Yılbaşını rengarenk karşılayın.

Altın-Gümüş Işıltılar: Yılbaşı demek, ışıltı demek, abartmak demek. Siz de makyajınızda bu ışıltıları kullanabilirsiniz. Bütün göz makyajınızı ya da ten makyajınızı ışıltıya boğmak zorunda değilsiniz ama mesela eyeliner çektiğinizde üzerine bir de altın renkli eyeliner çekin. Göreceksiniz, hem ışıl ışıl, hem sade bir görüntüye kavuşacaksınız.

