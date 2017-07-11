Girne- Değirmenlik arasında meydana gelen kazada yaşamına yitiren şahsın kimliği Hüsnü Buğarhan olarak açıklandı.

Mersin’den işçi olarak ülkemize gelen 20 yaşındaki Buğarhan, bir otelde çalışmaktaydı.

Girne-Değirmenlik Anayolu’nda önceki gece gerçekleşen trafik kazasında kazaya karışan DD 683 plakalı araç alev almış, araçta yolcu olarak bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yanarak can vermişti. Yapılan otopsinin ardından ölen kişinin 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan olduğu öğrenildi.

Polis açıkladı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre DD 683 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü Buğarhan, kaza sırasında araçtan fırlayıp yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü Mehmet Karakuş’un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşten çıkmış evine gidiyordu

Edinilen bilgiye göre DD 683 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Karakuş ve kazada hayatını kaybeden Hüsnü Buğarhan, otel çalışanıydı. Karakuş ve Buğarhan’ın işten çıkıp eve gittikleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.