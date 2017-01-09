İstifa eden CTP'liler TKP'ye katılıyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden istifa eden Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korcan, Mehmet Çakıcı'nın yeniden dirilttiği Toplumcu Kurtuluş Partisi'ne katılıyor

TKP'den bugün yapılan açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi ( TKP) Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile Sonay Adem, Ali Gülle ve İbrahim Korcan arasında gerçekleşen istişareler sonucunda varılan ortak mutabakatın bugün düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı duyuruldu



