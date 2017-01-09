HABER KIBRIS

İstifa eden CTP'liler TKP'ye katılıyor

09/01/2017

İstifa eden CTP'liler TKP'ye katılıyor
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Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden istifa eden Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korcan, Mehmet Çakıcı'nın yeniden dirilttiği Toplumcu Kurtuluş Partisi'ne katılıyor

TKP'den bugün yapılan açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi ( TKP) Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile Sonay Adem, Ali Gülle ve İbrahim Korcan arasında gerçekleşen istişareler sonucunda varılan ortak mutabakatın bugün düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı duyuruldu 



TAGS: ali gulle, sonay adem
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