İsveç'te bir cami 'şüpheli yangın' sonrası küle döndü

Sputnik'in aktardığına göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Jacobsen, toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işaret ettiğini aktardı.

Yangını söndürme çalışmalarını yüzlerce Müslüman izledi, caminin imamı çalışmalar sırasında ağladı.

Vivalla mahallesinde 2007'de inşa edilen camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyordu. Kentte yaşayan 25 farklı ülkeden Müslümanlar camiye ibadete geliyordu.