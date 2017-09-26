İsveç'te bir cami 'şüpheli yangın' sonrası küle döndü
İsveç'in Örebro kentinde bir cami şüpheli bir yangının ardından küle döndü. Örebro İtfaiye Şefi Ulf Jacobsen, yangını söndürmek için yerel saatle 02.00'de müdahalede bulunduklarını ancak caminin tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. İsveç basını, yangının 'şüpheli yangın' kategorisinde değerlendirildiğini aktardı.
26/09/2017
Sputnik'in aktardığına göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Jacobsen, toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işaret ettiğini aktardı.
Yangını söndürme çalışmalarını yüzlerce Müslüman izledi, caminin imamı çalışmalar sırasında ağladı.
Vivalla mahallesinde 2007'de inşa edilen camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyordu. Kentte yaşayan 25 farklı ülkeden Müslümanlar camiye ibadete geliyordu.