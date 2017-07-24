İsviçre’de elektrik testereyle dehşet saçtı

İsviçre’nin Schaffhausen kasabasında kimliği belirlenemeyen bir adam saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralanırken bunlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis saldırgan veya saldırı hakkında detay vermezken, olayın yaşandığı yerin İsviçre-Almanya sınırına yakın olması dikkatleri çekti.

İsviçre basını, polisin olay yerine yakın olmasının bir faciayı önlediğini yazarken, görgü tanıkları polisin, elinde elektrikli testere olan ve insanlara bu aletle saldıran kişiyi yakalamak için yolu kapattığını ifade etti.