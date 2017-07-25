İsviçreli kadınların evlilik sıralamasında Türkler 9'uncu sırada

İsviçreli kadınların evlenmek için tercih ettiği yabancı erkeklerin başında ilk sırada güney komşusu İtalyan erkekleri oldu. Aynı listede Türk erkekleri ise 9'uncu sırada yer aldı.

İsviçre günlük gazetesi Blick’in haberine göre, sıralamayı, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Hırvatistan, Almanya, Tunus, Fas, Türkiye ve son sırada Fransa takip etti.

İsviçreli erkeklerin en çok evlenmek için tercih ettikleri ise aynı dili paylaştıkları Almanlar. Sıralamayı Hırvatistan, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Brezilya, Tayland, Fas, Rusya ve Ukrayna oluşturdu.

Araştırma sonucuna göre İsviçre’de yabancı evliliklerin giderek arttığı, boşanma oranın yükselmediği, yabancı kişilerle evli olan eşlerin daha sadakatli olduğu ortaya çıktı. İsviçre’de farklı ülke, kültür, dinlerle yapılan evliliklerde yabancı erkeklerin yüzde 75’i Avrupa Birliği (AB) sınırları içinden. Kadınlar’da ise yüzde 60’ı AB sınırları içinde bulunan ülkelerden. (DHA)