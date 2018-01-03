HABER KIBRIS

İtalya’da tanker faciası

İtalya’nın kuzeyinde, Milano yakınlarında bir otoyolda dün meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

03/01/2018

İtalya’da tanker faciası
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İtalya’nın kuzeyinde, Milano yakınlarında bir otoyolda salı günü meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bir kamyonun Fransa plakalı bir otomobile çarptığını ve çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin bir tankere vurması sonucu araçların alev aldığını belirtti. Otomobilde bulunan 5 kişi ile kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, tankerin sürücüsü kazadan sağ olarak kurtarıldı.



TAGS: İtalya, tanker, facia
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