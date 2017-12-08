İtalyan boğası dayanamadı, 650 beygirlik SUV yarattı

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, Bolonya Sant’agata’daki merkezinde 6 yıldır beklenen SUV modeli Urus’u vitrine çıkardı. Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali, tanıtımda yaptığı konuşmada, “Süper otomobillerin dünyasını değiştirdik. Şimdi de süper SUV'ların dünyasını değiştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Böylece otomotiv sektörüne Süper SUV isimli yeni bir segment daha eklenmiş oldu.

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, 6 yıldır beklenen SUV modeli Urus’u vitrine çıkardı.

3.6 SANİYEDE 100 KM





İlkbaharda satışa sunulması planlanan Urus, 650 beygir gücündeki motoruyla 0’dan 100 kilometreye 3.6 saniyede çıkıyor. 306 kilometre maksimum hıza ulaşan bu süper SUV, 850Nm'lik maksimum torkuyla da 200 kilometre hıza ise 12.8 saniyede ulaşıyor.

4 litre twin turbo V8 motora sahip araçta 20 inç standart jant yer alıyor. 650 beygir gücündeki Urus’un fiyatı Avrupa’da 200 bin Euro’dan başlayacak. Önümüzdeki yıl 1000 adet Urus üretecek Lamborghini bu sayıyı 2019 yılında 3 bin 500 adede çıkaracak. Böylece 2016 yılında 3 bin 457 adetle rekor satış yapan Lamborghini, Urus’la birlikte toplam satışlarını iki kat artırarak 7 bin adede çıkaracak. Lamborgini yetkilileri bu sayının 8 bine ulaşabileceğini de belirtiyor.

SÜPER SUV SAVAŞI



Yıllar önce süper spor otomobil üreticisi Porsche, SUV sınıfında yer alan Cayenne modelini piyasaya sunduğunda herkes şaşırmış, hatta bir çok kişi markanın ruhunu öldürdükleri düşüncesini paylaşmıştı. Ancak Porsche’nin Cayenne ile elde ettiği ve Macan ile devam ettiği SUV başarısı sonrası Bentley de Bentayga isimli SUV modelini piyasa sunmuştu.