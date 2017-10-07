İtfaiye araçtan çıkarmak için 40 dakika uğraştı

Lefkoşa-Mağusa anayolunda bu sabah saat 07.45’te meydana gelen kazada Erdem Dağlar (33) hafif yaralandı. Dağların boyun travması geçirdiği bildirildi.

Polisten edinilen bilgiye göre; Erdem Dağlar, NB 094 plakalı aracıyla Lefkoşa istikametinde seyrederken Mağusa çıkışında su arıtma tesisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Defalarca takla atan araç yola 30 metre mesafede durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye, emniyet kemeri takmadığı için kendini aracın arka koltuğunda bulan Dağları yaklaşık 40 dakikada araçtan çıkarabildi. Erdem Dağlar, Gazimağusa Devlet Hastanesi tedavi altına alındı. Dağların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.