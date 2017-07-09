İtfaiyede araç yok!

Olası bir yangın sırasında Girne, Güzelyurt ve İskele’deki 3 kat üzerinde binalara müdahale edebilecek hidrolik uzun merdivenli itfaiye aracı yok

Yenidüzen Gazetesi’nden Ayşe Güler’in haberine göre Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü’nde yalnızca orman yangınlarına değil şehir içerisindeki yangınlara da müdahele edebilecek yeterli aracın bulunmadığı ortaya çıktı

3 KAT ÜZERİNDEKİ BİNALARA MÜDAHELE EDİLEMİYOR.

İtfaiye bünyesinde özellikle çok katlı binaların yoğunlukta olduğu Gine ile birlikteİskele ve Güzelyurt’taki 3 katın üzerindeki yapılara olası bir yangın sırasında müdahale edebilecek hiderolik uzun merdinceli itfaiye aracı yok.

YALNIZCA LEFKOŞA VE MAĞUSA

Ciddi araç eksikliği yaşayan İtfaiye Müdürlüğü’nin yalnızca Lefkoşa ve Mağusa’daki şubelerinde 14 kat ile 17 kat arasında değişen binalardaki yangınalara ulaşabilecek hidrolik uzun merdivenli aracı bulunuyor

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