IV. Uluslararası kadın sanatçılar sanat buluşması sürüyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması devam ediyor.

KKTC’den 8, Türkiye ve diğer ülkelerden 7 olmak üzere toplamda 15 kadın sanatçı yer alıyor.Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların eserleri bu akşam saat 18.30’da Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

25 Mart’a kadar sergilenecek eserler mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

Lefkoşa’daki serginin tamamlanmasının ardından eserler Girne Trafo Sergi Salonu’nda da sergilenecek.