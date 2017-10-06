İyice abarttılar: 'Seks Gemisi'nden sonra şimdi de 'Seks Adası'!

Good Girls Company tarafından yayınlanan bir video, Kolombiya'ya bağlı bir adada düzenlenecek olan seks ve uyuşturucu partisinin reklamını yapıyor.



Büyük tepkilere neden olan erotik video, geziyi 24-27 Kasım tarihleri ​​arasında 'seks adası deneyimi' olarak açıklıyor. Video, havaalanı transferleri dahil olmak üzere tatilin daha mütevazı yanlarını içeren reklamlarla başlıyor.



Sonra ise bir duman bulutu ortasında birkaç seksi kadın ile birlikte yatak odasında olan genç bir adamın görüntüleriyle devam ediyor.







"Uyuşturucu dostu" olarak nitelenen partinin "cinsel sürprizler" içermesi de videoda reklamı yapılanlar arasında yer alıyor.



60 kadın ve 30 konuğun katılacağı açıklanan partide her erkeğe iki kadın düştüğünün de altı çiziliyor.



Skandal videoda, tüm yemeklerin ve alkolüni bilet fiyatının içinde olduğu belirtiliyor.



İngiliz Daily Mail gazetesi, etkinliğin gerçek olup olmadığı konusunda Good Girls Company'ye ulaşmaya çalışmış, ancak herhangi bir yanıt alamamış.







Geçtiğimiz günlerde de seks gemisi Desire Cruise, İtalya'nın Venedik kentinden yola çıkmıştı.



Yolculuk için tüm biletlerin tükendiği belirtilen gemide, erotik partiler düzenlenecek. Gemideki yolcular, belli noktalarda tamamen çıplak olacak.



İşte o görüntüler: