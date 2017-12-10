İzcan: Yürütülen linç kampanyasını şiddetle kınıyoruz

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, BKP’nin her zaman olduğu gibi Afrika Gazetesi ve basın özgürlüğünün yanında durmaya devam edeceğinin altını çizen İzcan, Yunanistan’da bir gazetede eleştiri maksadıyla çizilen bir karikatür gerekçe gösterip aslında Kıbrıs Türk halkına saldırılmakta olduğunu iddia etti.



İzcan, “Birleşik Kıbrıs Partisi’nin bu nedenlerden dolayı barış düşmanları ve faşistler karşısında en geniş demokrasi cephesinin kurulmasını kaçınılmaz gördüğünü, Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkenin tümüne egemen olarak, uluslararası hukuk içinde yer almanın, bu tür saldırılara verilecek en anlamlı cevap olacağını” savundu.



“Barış, demokrasi ve özgürlük için sizlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen İzcan, BKP’nin sonuna kadar Şener Levent ve Afrika Gazetesi’nin yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.